Tüli lapse pärast tekitas hiigelvõla

Vanemate omavaheline «suhtlemine» käib viimased kaheksa kuud nii: ema saab mitu korda nädalas kohtutäiturilt sunnirahahoiatusi, sest ta takistavat lapse ja isa kohtumist. Nende sisu on standardne: kui ema lapsel isaga homme kohtuda ei võimalda, tuleb riigile maksta sunniraha. Ühe ärajäänud kohtumise eest isegi kuni 1917 eurot. See on maksimummäär.

Ema on suhtluskorra vaidlustanud, kuid kohus nõuab selle viivitamatut täitmist. Kui ta seda vabatahtlikult ei tee, tuleb sundida. Seaduse silmis on ema võlglane ja võlgu nõuavad sisse kohtutäiturid. Nii saadabki täitur Marek Laanemets vahel päev, aga vahel koguni tund enne määratud kohtumist emale sunnirahahoiatuse koos summaga. Selline on rutiin mullu juunist alates ning vähem kui aastaga on n-ö võlg kasvanud ema arvutuste kohaselt üle 40 000 euro.