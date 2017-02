Kes võidab, kes langeb, kes lööb särama?

Mart Poom, Eesti koondise väravavahtide treener

Arvan, et tiitlisoosik on see, kelle meeskond on kõige paremini komplekteeritud. Seetõttu pean nimetama Infoneti ja Kaljut. Infonet on suutnud meistriks tuleku järel meeskonna tuumiku alles hoida, nende ridades on ühendatud kogemused ja noorus. Kaljul on küll paljud võtmemängijad lahkunud, aga väga paljud olulised mehed on endiselt alles. Levadial sõltub palju sellest, kui kiirelt uued leegionärid meeskonda sulanduvad. Flora on väga noor meeskond, algul võib neil tekkida raskusi, aga küll nemadki arenevad.