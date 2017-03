Rallitiimide bossid: MM-sari oli nii põnev viimati 20 aastat tagasi

Seejuures pole M-Sport ametlik tehasetiim, Toyota puhul eeldati aga, et debüütaastal peavad nad eeskätt keskenduma töökindluse saavutamisele. Parimat kiirust on näidanud Hyundai, kelle esisõitja Thierry Neuville on võitnud 12 kiirusekatset, üle kahe korra rohkem kui keegi teine. Nii Monte Carlos kui ka Rootsis tegi belglane aga liidrikohalt avarii.