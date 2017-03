Rahvuse rännak

Välismaal elades puutud kokku nii paljude teiste kultuuridega, et hakkad paratamatult rohkem mõtlema oma rahvuse ja rahvusliku kuuluvuse peale. Ilmselt on paljud eestlased välismaal viibides tundnud, et arusaam oma rahvuslikust kuuluvusest, uhkus oma rahva üle ja rahvuslikud tunded tugevnevad. Vaatan oma viieaastase lapse pealt, kuidas teda huvitab rahvuse teema rohkem kui ehk sama vana last, kes elab vaid samakeelsete ja samast rahvusest inimeste hulgas. Arusaamine, et ta on eestlane, on talle väga oluline. Iga legomaja saab sinimustvalge lipu ja raadiost soovib ta kõige enam kuulata eesti rahvuslikke laule.