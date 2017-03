Tippjuhi väljavahetamist nõudis minister Palo

2014. aasta keskpaigani Eesti Posti nõukogusse kuulunud Meelis Atoneni sõnul ei olnud nõukogu liikmetel kuni minister Palo sekkumiseni Aavo Kärmasele mitte mingisuguseid ettehetteid. Postimehe küsimuse peale, mis olid peamised põhjused, mis tingisid senise Eesti Posti juhi väljavahetamise, ütles Urve Palo vastuseks, et teda paneb see küsimus imestama.

«Arvasin, et ka ajakirjanikud pooldavad riigiettevõtete avatud juhtimist. Viimane eeldab loomulikult, et ettevõtete juhid leitakse avaliku konkursi korras. See on põhimõte, millest ma ei kavatse loobuda. Nii lihtne see ongi,» märkis mullu novembris ametisse asunud minister.