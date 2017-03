Eesti nelik püstitas teatesõiduks julge eesmärgi

Eesti nelik võtab tähiseks kolm aastat tagasi Sotši olümpial välja sõidetud 10. koha, aga kolmapäeval 15 km eraldistardist klassikasõidus 26. koha saanud Algo Kärbi sõnul on sihid veel kõrgemad.

«Ei hakka varjama, et läheme püüdma kaheksandat kohta ja see on meie kindel eesmärk. Kujutan ette, et selle täitmine on väga raske, aga igaüks peab sellesse uskuma ja olema valmis kiiresti sõitma. 10 kilomeetrit on tarvis hambad ristis kannatada. Kui suusad ka toimivad, siis mingid võimalused meil on,» rääkis Kärp telefonitsi.

Sotšis oli rajal täpselt sama nelik ja teatesõidu 10. koha eest saavad nad kuni Pyeongchangi olümpiani Eesti olümpiakomitee (EOK) B-kategooria toetust. Kui suvealade sportlaste toetamise süsteem muutus eelmise aasta septembris, siis taliatleedid saavad 2018. aasta olümpiamängudeni raha vana korra järgi.