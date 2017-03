Piirimäe tahab vabapääset õigustada, Kutberg loodab erilise raja enda kasuks tööle panna

Belgradi võistlushall on kergejõustiku jaoks kohandatud ja see muudab tingimused väiksemate kogemustega sportlaste jaoks keeruliseks. Eile said võistlustingimusi proovida varasemad saabujad ehk just vabapääsme saanud sportlased.

24-aastane Kutberg ütleb, et rada on väga harjumatu. «Mina ei ole sellisel rajal kunagi võistelnud, ei Eestis ega mujal. See käitub hoopis teisiti, hüpates põrkab päris korralikult. Samas kui saad selle vetruva põranda rütmile pihta, võib sellest hoopis kasu tõusta,» räägib kaugushüppaja, kelle jaoks on tegu esimese täiskasvanute tiitlivõistlusega.