USA ja Bahama sõbrad Uibole: mis värk teil nende kümnevõistlejatega seal Eestis on?

Seda, et Eesti mitmevõistlus on just noorte mõttes praegu heas seisus, teab 24-aastane sportlane hästi, kuigi noorematega ta isiklikult ei lävi. «Otseselt ei suhtle, aga Saluri (samuti USAs Georgia ülikoolis treeniv Karl-Robert Saluri – M. G.) ja teiste omaealiste käest ikka saan infot ja eks koduseid võistlusi jälgin ka. Tallinna rahvusvahelist mitmevõistlust näiteks jälgisin kogu aeg ja juunioride eestikaid samuti. See on väga tore, et häid noori palju peale kasvab. Paljud tuttavad USAs ja Bahamal küsivad pidevalt, et mis värk teil seal Eestis nende mitmevõistlejatega on ja kas mingi muu alaga ka tegeldakse.»