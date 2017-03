Madis Kalvet: Johaugi juhtumis räägitakse must ilusasti valgeks

Ka Lahti MMi ajal on võistluskeelu all olev Johaug justkui Norra koondise osa – küll pühendab norralaste suurim staar Marit Björgen oma kullavõidu Johaugile, küll õnnitleb Johaug emotsionaalselt Norra naisi teatesõidu kuldmedali puhul.

Lisaks räägitakse üksteise võidu, kuidas ikka teineteisest puudust tuntakse. Seega on loodud Johaugist õnnetu kannataja kuvand. Avalikult on talle kaasa tundnud isegi rootslannast kange konkurent Charlotte Kalla. Kohe ei meenugi, et mõni norralane või rootslane oleks kunagi dopingupatusele soomlasele või venelasele kaasa tundnud. Ka Andrus Veerpalu ja Kristina Šmigun-Vähi juhtumite puhul on Skandinaaviast kuuldud ikka parastamist ja juttu, et kahtlused on alati olnud.