Balta suurte võistluste eel üle ei mõtle, sest teab, milleks võimeline on

KERGEJÕUSTIK. Ksenija Balta tuli Belgradi sise-EMile teadmisega, et ei saa võistlusareeni enne kvalifikatsiooni proovida. Kuigi Kombank Arena nimeline saal on enne tiitlivõistlust just kergejõustiku jaoks kohandatud ja põrand seetõttu tavapärasest tunduvalt vetruvam, ei näe Balta selles probleemi. Tal on 2009. aasta Torino sise-EMilt niisugusel areenil võistlemise kogemus. Ja see lõppes kuldmedaliga ning senini püsiva isikliku rekordi 6.87ga.