Mängulisi lasteraamatuid korjatakse müügilt

Just sellise küsimuse ees seisis kirjastus Tammerraamat, kui sai Rahva Raamatust tagasi Karlssoni kaanepildiga raamatud «Ilon Wiklandi pildid. Värvi ise!». Kauplus teatas kahetsusega, et see raamat loetakse mänguasjaks ning tuleb tõestada, et see pole laste jaoks ohtlik.

Kui samad, Karlssoni, Bullerby ja Lärmisepa laste pildid ilmuvad Astrid Lindgreni tekstiga raamatus, mis on samas trükikojas samade värvidega trükitud, ei ole see lastele ohtlik, aga ainult värvimata piltidega ja ilma tekstita raamatu ohutus vajab kinnitust.

Tiina Tammer Tammerraamatust kinnitas, et saab väga hästi aru, et seadusi tuleb täita. «Aga nõudmistega ei maksa vinti üle keerata,» lausus ta.