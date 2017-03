Snapchati lennukas börsidebüüt

Neljapäeval, esimesel kauplemispäeval kallines populaarse sõnumiteenuse Snapchat emafirma Snap aktsia 44 protsenti, millele järgnes reedel veel 11 protsenti, see tegi kahe päeva kokkuvõttes jahmatamapaneva 59-protsendilise tõusu 27,09 dollarini.

See teeb Snapi turuväärtuseks 37,8 miljardit dollarit, mis on 93 korda suurem kui ettevõtte eelmise aasta 404 miljoni dollari suurune käive. Sama suur oli eelmisel aastal ka Selveri käive, aga Tallinna Kaubamaja, kuhu gruppi Selver kuulub, turuväärtus on veidi alla 400 miljoni euro. Seega on Snapi ja Selveri käibed võrdsed, aga turuväärtus erineb sada korda.

Tänu investorite huvile USA selle aasta esimese aktsiate avaliku emissiooni suhtes, kasvas Snapchati asutajate Evan Spiegeli ja Bobby Murphy vara väärtus kuue miljardi dollarini. Mõlema noormehe (Evan Spiegel on 26- ja Bobby Murphy 28-aastane) vara kasvas esimese kauplemispäevaga 1,58 miljardi dollari võrra.

Snapi aktsiate avaliku emissiooni (IPO) ja esimese kauplemispäeva suurimateks võitjateks on ka riskikapitalifirmad Benchmark Capital ja Lightspeed Venture Partners, kelle omanduses olevate aktsiate väärtus kasvas ühe päevaga vastavalt 904 miljoni dollari võrra kolme miljardi dollarini ja 613 miljoni dollari võrra kahe miljardi dollarini.

Snap emiteeris eelmisel nädalal 200 miljonit aktsiat hinnaga 17 dollarit tükk. Pärast reedest börsipäeva lõppu on ettevõtte väärtus 28 miljardit dollarit ehkki ettevõtte kahjum oli 515 miljonit dollarit. Kasumisse jõudmist pole oodata enne 2019. või 2020. aastat.

Võrdluseks, Facebooki väärtuse ja käibe suhe on 14, Google’i emafirma Alphabeti väärtus on kuus korda käibest suurem ning internetikaubamajal Amazon vaid kolm korda, aga kaks viimast on Snapiga võrreldes üsna vanad ettevõtted.

Analüütikud ennustavad siiski, et pidu ei kesta kaua ning aktsia hind võib langeda pooleni praegusest väärtusest.

«Snap paistab minu jaoks kohutavalt ülehinnatud,» ütles ajalehele The New York Times finantsanalüüsifirma Sageworks kaasasutaja Brian Hamilton. Analüüsifirma MoffettNathanson vanemanalüütik Michael Nathanson kirjeldas päevalehele seda ettevõtet «imede põlluna». Isegi roosiliste kasvuprognooside kohaselt on 22 miljardi dollariline (kommentaar oli antud enne esimest kauplemispäeva aktsiate esmaemissiooni hinda arvestades) väärtus viis kuni kaheksa korda suurem kui 2020. aasta prognoositud käive. «Ainsad sellise väärtusega ettevõtted on Facebook ja Alibaba, aga neil on massiivsed suurused. Ja mõlemad on kasumlikud,» lausus ta.

Investeerimispanga Nomura analüütik Anthony DiClemente alustas Snapi aktsia katmist vähendamissoovitusega ning seadis väärtpaberi hinnasihiks 16 dollarit. Ta viitas neljale negatiivsele nähtusele: kasutajate kasvu aeglustumine, kasutaja kohta tulu kasvu aeglustumine, tugev konkurents Facebooki poolt ja võrreldes praeguse ja tulevase kasvuga on ettevõtte väärtus liiga suur, vahendab investeerimisajakiri Barron’s.

Eelmise aasta neljandas kvartalis oli Snapchati kasutajate arv 158 miljonit. Juhul kui Snap ei suuda sel aastal kasvatada käivet ühe miljardi ja 2018. aastal üle kahe miljardi dollarini, ootab aktsiat ees korralik kukkumine.

«Ilma kasutajate märkimisväärse kasvu, mis neljandas kvartalis oli vaid 3,3 protsenti, taaskiirenemiseta, pole Snap meie arvates võimeline saavutama piisavalt suurt auditooriumi, et see vastaks agressiivsele valuatsioonile,» kirjutas DiClemente värskes analüüsis.

LISALUGU

Kummaline aktsiate struktuur

Need, kes plaanivad Snapi aktsiatesse investeerida, peaksid võtma arvesse mitmeid asjaolusid. Esiteks, Snapi aktsionäridel pole dividende loota niipea.

On tavapärane, et tehnoloogia- ja internetifirmad ei maksa dividende – Apple ja Microsoft hakkasid omanikutulu maksma mitukümmend aastat pärast asutamist, paljud neist, nagu Amazon, Google, Facebook ei maksa praeguseni.

Unikaalne on aga Snapi aktsiate struktuur, mida maailma ühe suurema pensionifondi, California osariigi pensionifondi lühendatult Calpers ettevõtete juhtimise ekspert Anne Simpson nimetas «banaanivabariigile iseloomulikuks juhtimiseks.» Nimelt 200 miljoni aktsia, mida Snap eelmisel nädala emiteeris, omanikel ei ole hääleõigust.

Snapil on kolme klassi aktsiaid. A klassi aktsiad on IPO-l emiteeritud hääleõiguseta aktsiad, millega New Yorgi börsil kaubeldakse ja mille kaudu me igaüks ettevõttesse investeerida saaksime.

B klassi aktsiad on reserveeritud ettevõtte juhtidele ja esimestele investoritele. B aktsiatel on üks hääl aktsia kohta.

C klassi aktsiad on eksklusiivselt ainult Snapi kaasasutajatel Evan Spiegelil ja Bobby Murphy’l. C aktsiatel on 10 häält aktsia kohta ning tänu sellisele aktsiate struktuurile, kuulub neile kahele 88,5 protsenti ettevõtte häältest.

See tähendab, et kõik olulisi otsuseid, alates nõukogu liikmete määramisest kuni ettevõtte võimalik müüki.

Tõsi, mitme klassi ja erinevate hääleõigustega aktsiad on ka tänapäeval üsna levinud. Tänu suurema hääleõigustega aktsiatele kontrollib Mark Zuckerberg 60 protsenti Facebooki häältest ja Alphabeti asutajad Sergei Brin ja Larry Page 52 protsenti ettevõtte aktsionäride häältest. Kuid ilma hääleõigusteta aktsiad jäävad peamiselt 19. sajandisse ning USAs on Snap esimene selline, kirjutas Financial Times.