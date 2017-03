Uibo õnnetu saatus

KERGEJÕUSTIK. Pikk ja väsitav lennureis üle ookeani selleks, et joosta pool 60 meetri distantsist ning seejärel tõdeda, et edasine osalemine tiitlivõistlusel on suure küsimärgi all. Just selline õnnetu saatus tabas Maicel Uibot. Suurte lootustega ja enda sõnul heas seisundis mitmevõistlejal ebaõnnestus teine tiitlivõistlus järjest, ta oli sunnitud Belgradi sise-EMil reievigastuse tõttu juba teisel alal katkestama. Ka eelmine tiitlivõistlus, Rio olümpia läks aia taha, sest ta sai kuulitõukes nulli.