Kevad ei tule Eesti suusatajatele meelakkumine

Kõige põletavam on küsimus, kas Eesti Suusaliit ja sisuliselt kõiki koondislasi ühendav eratiim Team Haanja suudavad koostööd teha? Ja kas sellest on kasu? Pyeongchangi olümpiamängud on ju ukse ees ja Sotši-sarnast katastroofi tuleb seekord vältida.

«Ma ei oska öelda, mis kevadel saama hakkab. Üks võimalus on, et saame suusaliiduga kokkuleppele, aga teisalt võib kõik samamoodi edasi minna. Tõsi, alates jaanuarist pole suusaliit seganud Team Haanjat ja vastupidi. Kuigi olen positiivselt meelestatud, olen kindel, et kevad ei tule meelakkumine,» rääkis Team Haanja üks juhtfiguure Aivar Rehemaa pärast eilset vabatehnikamaratoni.

Suusaliit määras eelmisel aastal koondise peatreeneriks Jaanus Teppani, kes juhendab Eesti tippudest ainult Tatjana Mannimad. Nüüd loodab Teppan, et tema sõna hakkab senisest rohkem maksma.