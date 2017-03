«Tänaku hea hoog pole mind üllatanud, sest tal läks hästi juba eelmisel aastal. Kui ta suudab stabiilselt sõita, võib ta maailmameistriks tulla.»

Autoralli MM-sarjas Hyundai meeskonda kuuluv hispaanlasest piloot Dani Sordo leidis, et kui Ott Tänak (M-Sport) on hooaja vältel stabiilne, on tal lootust maailmameistriks saada.