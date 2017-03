Tammeka ja Tulevik üllatasid, Flora viigistas Levadiaga

Superkarikafinaalis Infonetilt 0:5 sauna saanud Flora rehabiliteeris end 1:1 viigiga Levadia vastu ning peatreener Arno Pijpers leidis, et kaks punkti läksid kaduma. «Kaitseliin tegutses kompaktsemalt kui superkarikafinaalis, ka üldises plaanis ei olnud me enam nii naiivsed,» sõnas ta. «Teadsin, milliseid vigu nädala eest tegime ja mida parandada. Meie meeskonnal on potentsiaali, aga kõik võtab aega,» lausus hollandlane.

Tammeka šokeeris valitsevat meistrit. FOTO: Margus Ansu