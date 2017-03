Tagasihoidlik abimees, kelleta Balta ja teised tipud hätta jääksid

Vähene uneaeg, palju tööd, suur pinge ja vastutus, nii võib iseloomustada Eesti kergejõustikukoondise taustajõudude hulka kuuluva füsioterapeudi Risto Jamnese tööd sportlastega. Ta eelistab pigem tagaplaanil olla ja nii pole tema tänuväärsest tööst ka palju räägitud. «Mulle meeldib öelda, et kui füsiost üldse juttu ei ole ja ta ei pea midagi kommenteerima, siis see tähendab, et tema töö on hästi tehtud,» kommenteeris Jamnes Belgradi sise-EMi ajal, kui näpistas tihedast graafikust pool tundi jutuajamiseks. «Võistlus on sportlase pidupäev ja siis peab neist rääkima.»