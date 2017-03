Eesti jätkab suure unistuse püüdmist

IBU Cup on laskesuusamaailmas MK-sarja järel tugevuselt teine võistlussari ja peabki n-ö emalaeva varju jääma, aga Otepää etapi puhul annab see eriti tunda. Samal ajal peetakse Soomes Kontiolahtis MK-etapp ning suurem osa Eesti ja maailma tippe eelistab startida just seal. Eesti koondise meestest eelistas Otepää kasuks Kauri Kõiv, naiste koondisest on kohal Grete Gaim ja Kristel Viigipuu. Episoodiliselt on Otepääl startivatest eestlastest MK-sarjas võistelnud ka Johan Talihärm ja Regina Oja.

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni presidendi Aivar Nigoli sõnul on Otepää tõestanud, et võistlusi suudetakse korraldada eeskujulikult, aga praegu pole teada, millal rõõmusõnum saabuda võiks. Võimalik, et juba selle hooaja lõpus, aga kivisse pole midagi raiutud. Kõige varem jõuaks MK-sari Eestisse 2022. aastal.