Veidemani risk jättis Kalev/Cramole alles kaks tervet tagamängijat

Et Veideman peaks kommentaare jagama alles pärast tänast arstlikku kontrolli, said eile sõna Kalev/Cramo esindajad ja Veidemani agent Reed Nopponen. Lõpuks jäi kõlama kaks järeldust: Kalevi lepingupoliitika tegi neile taas karuteene ning Veidemani otsus on huvitav, aga riskantne.

Eesti meisterklubist on aastate jooksul poole hooaja pealt lahkunud lugematu arv mängijaid, sest korralikul tasemel pallurite allkirja saamiseks on piiratud eelarve juures lepingusse kirjutatud punkt, et väljaostusumma tasununa on neil võimalik klubist lahkuda. Varem pole Eesti liiga üleminekuakna sulgumise järel kalevlastel kadusid tekkinud, kõik lahkujad on soovist teada andnud vähemalt veebruaris. Tavaliselt maksab raha uus kosilane, aga Kalev/Cramo mänedžeri Kaarel Sibula sõnul ostis Veideman lepingu ise välja.