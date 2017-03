Meistrite liiga päevik: FC Barcelona võimatu missioon

Praeguseks tundub, et Kataloonia suurklubi on 14. veebruaril saadud suure kaotuse unustada suutnud ning täna valmis revanšiks. Kui mõni klubi on Meistrite liigas võimeline suuri kaotusi ümber pöörama, siis tuleb vaadata just Barcelona võimeka ründeliini poole. PSG 4:0 võidu järel räägiti igal pool õigustatult, et Prantsusmaa suurklubi peatreener Unay Emery pani oma kolleegi Luis Enrique puhtalt selili ja suutis ta taktikaliselt selgelt üle mängida.

Toonase šoki järel on Barcelona suutnud end aga väga kiiresti koguda ja koduliigas on seejärel nähtud ainult võite. Teiste seas alistati võõrsil 2:1 Madridi Atletico, kuid eriti tähelepanelikult tasub meenutada, mis juhtus Hispaania liiga kahes viimases voorus. Barcelona, kel on PSG vastu suureskoorilist võitu vaja, on kodustel meistrivõistlustel viimasel ajal hoolsalt väravate löömist harjutanud: 1. märtsil alistati 6:1 Sporting Gijon ja 4. märtsil 5:0 Celta de Vigo.