Tõnis Sildaru: Norra X-mängud on taas põnev väljakutse

Nädala algusest peale juba võistluspaikadega tutvunud Kelly on Norras taas hädas trikkide sooritamiseks vajaliku hoo kogumisega. Samas on tema treenerist isa Tõnis Sildaru sõnul hooprobleemide käes vaevlemas teisedki.

«Saab olema jälle tore ja põnev väljakutse,» tunnistas Tõnis, et treeningutel tuleb leiutada taas nippe, kuidas võimetekohasteks hüpeteks vajalik hoog sisse saada. «Tegelikult on päris keeruline. Samas lisab see jälle pinget.»