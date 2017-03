6000 eurot päevas Tallinna reklaamile

Linnakantselei avalike suhete osakonna 2014. ja 2015. aasta tehinguid uurinud revisjonikomisjon suuri eksimusi ei leidnud – kahe aasta eelarve oli kokku üle 4,4 miljoni euro, ent raha kasutati tegelikult ära isegi vähem. Üldjuhul seaduslikult ja otstarbekalt, öeldakse kontrollaktis.

Kuid mõningad küsitavused dokumendis siiski esile tuuakse. Näiteks selgus, et 2014. aastal maksis linn mitmesuguste teenuste eest OÜ-le Midfield ning MTÜ-le IPIC. Esimene neist on Keskerakonna kampaaniaid korraldanud reklaamimehe Paavo Pettai ettevõte, mis küsis linnalt 19 000 eurot reklaami, meedia- ja kommunikatsiooniteenuste eest.

Teise, MTÜ IPIC juhatuse liige on aga 2014. aastal europarlamenti valitud keskerakondlane Yana Toom. Tema MTÜ-le maksti linna rahast 5120 eurot. «Olgugi et oma kirjalikes vastustes revideerijatele märgib linnavalitsus, et MTÜ IPIC oli valitud antud valdkonnas olemasolevate kogemuste alusel, ei kaalu see üle huvide konflikti ohtu,» seisab revisjoniaktis.

Huvide konflikt seisneb komisjoni hinnangul selles, et Toom kuulub samal ajal erakonna juhatusse. Toomi enda sõnul maksti see raha temaga seotud MTÜ-le siiski reaalse töö eest. Nimelt panid MTÜ töötajad kogu aasta vältel nädalavahetuseti Stolitsa veebiportaali uudiseid üles. «Aasta peale oligi summa kuskil 5000 eurot,» ütles Toom.

Veel selgub revisjoniaktist, et kui 2014. aastal kulus Tallinna linnal reklaamile 296 651 eurot, siis 2015. aastal mitu korda vähem – kokku 66 047 eurot. Kontrollijad leidsid, et reklaamikulutusi tuleks aastati planeerida proportsionaalselt, et vältida nende hüppelisi kasvu enne valimisi.

2015. aasta alguses valiti aga riigikogu, mistõttu kahtlustab revisjonikomisjon, et mitu 2014. aastal tellitud ja eetrisse lastud reklaami toodeti selleks, et kasutada linna avalike suhete eelarvet linnajuhtide poliitiliseks promoks.

Kontrollijad tegid ka ettepaneku analüüsida, kas ajalehti Pealinn ja Stolitsa on otstarbekas levitada väljaspool Tallinna. 2015. aastal oli lehtede levikulu väljaspool Tallinna 241 114 eurot. Samal aastal oli ligi 30 protsenti Stolitsa ja 15 protsenti Pealinna üldtiraažist mõeldud Tallinnast väljaspoole.

Kokku kulus 2014. aastal ajalehtede Pealinn, Roheline Pealinn, Stolitsa ja Zeljonaja Stolitsa levitamisele 510 649 eurot, aasta hiljem 625 705 eurot.

2014. aasta linnavalitsuse avalike suhete eelarve oli 2 305 105 eurot, millest kulutati ära 2 223 596 eurot. 2015. aastal olid need summad vastavalt 2 150 105 eurot ning 2 062 619 eurot. Korraldati 13 riigihanget, milles kontroll puudusi ei leidnud.

Revisjoniaktis ei käsitletud Tallinna TV-le tehtavaid kulutusi. Uurimise algatas möödunud aastal linnavolinik Kaido Kukk (IRL), kelle sõnul on linna propagandakulutused aastate jooksul avalikkuses hulga küsimusi ja kahtlusi tekitanud.

Palgavahemikud linnalehtedes 2015. aastal

Ametikoht Arv Miinimumpalk Maksimumpalk Linna avalike suhete direktor 1 2400 3500 Raepressi juhataja 1 1400 2800 Pealinna peatoimetaja 1 1400 2800 Pealinna toimetaja 9 800 2300 Stolitsa peatoimetaja 1 1400 2800 Stolitsa toimetaja 7 800 2300

Allikas: revisjonikomisjoni revisjoniakt