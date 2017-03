«Eesti laulu» võitsid seekord Koit Toome, Laura ja Sven Lõhmuse lugu «Verona». Nemad on ainsad, kes Eurovisiooni suurele lavale pääsevad, kõik teised oleksid justkui kaotajad. Ent päris nii see siiski pole, asi on palju peenem ja põnevam. Siin mängus loevad muudki panused peale peavõidu.