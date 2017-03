Kas Leedu ja Läti klubid suudavad Eesti ülemvõimu lõpuks murda?

Neljapäeval algavates Balti võrkpalliliiga veerandfinaalides on neli Eesti klubi, kolm võistkonda Lätist ja üks Leedust. Seejuures Eesti klubid veerandfinaalides vastamisi ei lähe, mis tähendab, et 18.–19. märtsil Võrus peetavale finaalturniirile võib jõuda ka neli meie meeskonda: Tartu Bigbank, Tallinna Selver, Pärnu Võrkpalliklubi ja Rakvere Võrkpalliklubi. Samas võib põhiturniiri lõpetanud Leedu klubi Flamingo Volley liiga ajaloos esimest korda medali võita ja kindlasti soovivad ka lätlased lõpetada eestlaste aastaid kestnud ülemvõimu.

Enim tiitleid on Selveril (6), viimati võitis eelmisel kevadel kolme Balti riigi klubisid ühendava liiga Pärnu. Läti klubidest on ainsana tiitli võitnud Ozolnieki Poliurs, ent see juhtus esimesel hooajal, aastal 2006. Kõik ülejäänud tiitlid on läinud Eestisse.