Välkotsus tõi klassikalise tehnika sprindirajale tagasi

Norras Drammeni linnas peetav suusasprindi MK-etapp on kahtlemata legendaarne võistlus, aga seni on sportlased eelistanud rada läbida ainult paaristõugetega. Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) on viimastel aastatel hakanud võitlema klassikatehnika säilimise nimel ja kolmapäeval võeti just Drammenis kasutusele järjekordne abinõu.