Hoo puudumise probleemid ei ole Kelly Sildarule võõrad. Tegelikult on ta väikese hooga võidelnud peaaegu igal suuremal võistlusel ning seni alati hädast jagu saanud. Täna toimuva Norra X-mängude pargisõiduvõistluse eel on probleem aga tõsisem ning võimalik, et ta ei tulegi õhtul starti.