Kas kuritegevus tuleb räpimaailmas kuulsusele kasuks?

Räpimaailmas juba ammu tuntud Bad Art ja Maxtract said Eestis laiemalt kuulsaks oma eelmisel aastal välja antud looga «24/7». Mõlemad on tegutsenud muusikas juba pikk aega, Maxtract seejuures mitte ainult räpparina, vaid ka laulja ja produtsendina. Mullune hittsingel viis nad aga Eesti räpimaailma tippu. Praegu esitavad mehed peamiselt oma vanemat loomingut, kuid pikalt see nii ei jää, sest Bad Art avaldab õige pea oma debüütalbumi.

Kokku viis mehed räpimaailma üks ninameestest Suur Papa, kes lindistas Bad Arti juures oma muusikat. Pärast loo «24/7» sündi hakati mehi koos esinemistele kutsuma. «Vaatasin, et Maxtract saab 20 minutit kava kokku ja mina sama palju. 40 minutit on juba okei kava, et koos lavale minna,» selgitas Bad Art, et üksi neist kumbki veel tervet esinemist välja ei vea. «Juhtus nii, et kolm kuud tuli tihedalt esinemisi täis ja nii ta läks. Kindlasti tulevikus hakkame omapead rohkem olema, aga koos on lõbusam esineda.»