Kui Ksenija Balta pärast Belgradi Euroopa sisemeistrivõistlustel saadud viiendat kohta ajakirjanike ette ilmus, oli tal parema põlve ümber jääkott, sest põlv andis tunda. See tekitas ärevaid küsimusi, sest 30-aastane Balta on varem pikalt põlveprobleemidega kimpus olnud. Nüüd on selge, et midagi hullu lahti pole ja ta saab treenimist jätkata.