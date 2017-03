Laskesuusatajate tervis korda, kas või vägisi

Kergemaid probleeme on olnud kõigil, aga enim on räsida saanud noorem põlvkond. Kalev Ermitsa (24), Tuuli Tomingase (22) ja Regina Oja (21) puhul võib rääkida sisuliselt kadunud hooajast, mandlilõikust ootav Rene Zahkna (22) on saanud küll võistelda ja treenida, aga piiraja on peal. Jaanuaris-veebruaris oli haiguse tõttu pikalt audis Johan Talihärm (22), stabiilselt keeruline on olnud Grete Gaimi (23) hooaeg.

Alajuhid, treenerid ja sportlased kinnitavad, et asi läheb paremaks ainult siis, kui enda vastu ollakse ausad. Tärkavat külmetushaigust pole võimalik treeningutega maha suruda. Vastupidi – kehale tuleb puhkust anda.

«Mulle sai halb enesetunne harjumuseks. Mõtlesin, et sporditegemine ongi selline kannatamine. Unustasin ära, mida tähendab hea tundega võistlemine ja treenimine. Nüüd tean, et ei hakka enne treenima, kui olen kindel, et kõik on korras. Isegi kui see võtab aega ja nõuab tööd ja saab alles augustis tegema hakata. See on parem variant, kui maikuus poolhaigena harjutamas käia,» tõdes kodusel IBU karikaetapil Eesti naistest parimaks tõusnud Oja.