Riik ja linn on hädas ebaseadusliku rekordprügilaga

Nõmme linnaosas Silikaltsiidi tänava ühel krundil on umbes 15 000 tonni erinevaid, peamiselt ehitus- ja lammutusjäätmeid, mis asuvad riigi maal. Sinna on need sattunud üsna kummalisel kombel. Nimelt tegutses praeguse prügimäe, aadressiga Silikaadi 9, kõrvalkrundil Silikaadi 7 üks jäätmekäitlusettevõte, mis tohtis seda kohta kasutada vahelaona. Inspektorid käisid pidevalt kontrollimas, tegid ettekirjutusi ja trahve. Ühel heal päeval aga avastasid inspektorid, et kogu prügi on liikunud Silikaltsiidi 7 krundilt kõrvalkrundile, riigile kuuluvale Silikaltsiidi 9 maatükile.