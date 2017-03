Kelly Sildaru oli pärast eilset otsust loobuda võistlemast Norra X-mängude pargisõidus ülimalt kurb. Ta ei saanud pealtvaatajatele näidata seda, mida ta väga hästi oskab. Seda enam, et tegelikult talle pargisõidurada meeldis. «Need on mõnusad hüpped ja siin on väga tore olla, aga lõpuks ei tulnud võistlemisest midagi välja, hooga oli ikka väga keeruline,» ütles Kelly, elades samal ajal kaasa konkurentide sooritusele.