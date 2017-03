EOK: Uibo poleks ka EMi kulla eest raha juurde saanud

Eelmisel nädalal toimunud kergejõustiku Euroopa sisemeistrivõistluste ajal ja järel kirjutas mitu Eesti meediaväljaannet – ka Postimees –, kuidas mitmevõistleja Maicel Uibo lootis EMilt medalit, et pääseda Eesti Olümpiakomitee C-kategooria sportlase staatusest ja 500-eurosest kuusissetulekust. Sportlane ütles korduvalt ka intervjuudes, et see oli võistlemisel suur motivaator.