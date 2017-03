Pagulaste soojale vastuvõtule üles kutsunud naise kohta levitati Facebookis tema näopildi ja kontaktandmetega «reklaami», milles öeldi, et ta on valmis jagama oma ihu ja hinge, et islamiusulisi mehi lohutada. Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust ning materjali levitanud meest karistati.