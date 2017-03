Võitlus e-häälte ja paberhäälte nimel

Riigikogu esimees, sotsiaaldemokraat Eiki Nestor saatis sel nädalal riigikogu poolt valitsusse koalitsioonisaadikute algatatud eelnõu tulevaste valimiste korra muutmiseks.

Täitmaks Keskerakonna varjatud soovi e-hääletuse osatähtsust vähendada, näeb ühiseelnõu ette e-hääletamise aja lühendamise seniselt seitsmelt päevalt kolmele. Sellisel juhul oleksid eelhääletamine ja e-hääletamine ühepikkused. Selle põhjendusena tuuakse seletuskirjas, et tavaline, valimisjaoskondades eelhääletamine ja e-hääletamine peaksid olema ühel ajal ja ühepikkused.

«Küsimus on selles, kuidas tagada valimiste ühetaolisus. Minu arust praegune süsteem seda ei taga ja selles koalitsioonis lepiti kokku lühendada valimisaega,» põhjendas Keskerakonna peasekretär Jaak Aab. «Kas tuleb veel järgmisi samme, eks vaatab,» lisas ta.

Aab kinnitas veel, et Keskerakond ei hakka ka edaspidi e-valimisi likvideerima, kuigi erakonna ühe aseesimehe Jaanus Karilaiu suust lipsas ETV otse-eetris ka lause, et hääletamisaja lühendamine on üks samm teel e-valimiste likvideerimiseks.