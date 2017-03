Norra X-mängude eilne päev pakkus freestyle-suusatajale Kelly Sildarule palju lootust. Big Airi treening õnnestus ning ta sai teha kolm-neli korralikku hüpet. Nullilähedane temperatuur on lume libedamaks teinud ning see annab lootust, et Kelly saab täna võistelda.