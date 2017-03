Puidufirma ei taha naabriks elumaju

Detailplaneeringu dokumentidest selgub, et hetkel on müratase Raba 45 krundil liiga kõrge. Müra summutamiseks nõutud tasemele tuleb rajada neljameetrine müratõke, ka soovitatakse tootmishoone ja elumaja vahele rajada abihoone ning kasutada kolmekordseid aknaid. «Igasugust tsirkust võib ju teha,» tõdeb OÜ Bennet Puit juhataja Imre Ots.

Isegi kui tulevased kodu omanikud käivad krundiga tutvumas ja annavad endale aru, et uus kodu hakkab olema tootmishoone kõrval, pelgab firmajuht, et mõne aja pärast hakatakse ikkagi nurisema kodurahu puudumise üle. «Minu sõnum Keila linnavalitsusele on, et ärme tee otsuseid. Miks tekitada rahuleolematuid linnakodanikke juurde, sest siin ei saa olla normaalne elukeskkond,» räägib Ots.