Anu Kikas: Eestlaste moeteadlikkus on sellel sajandil kõvasti kasvanud

Räägitakse, et moodi on lihtne armastada. Ja ilmselt vastab see tõele, sest tänapäeval on üha keerulisem leida kedagi, kel oleks täiesti ükspuha, mida ta selga, jalga ja pähe paneb. Me kõik vajame, et stiilselt disainitud kehakatted aitaksid meil väljendada oma isikupära, olla vastavalt vajadusele väliselt nooruslikumad, naiselikumad, mehelikumad, seksikamad või boheemlaslikumad, kui nimetada vaid mõnda levinumat imagoloogilist identiteedikategooriat.