Saluri on halva selja taha jätnud

Maailma edetabelis kerkis Saluri seitsmendaks ja Eesti kõigi aegade seitsmevõistluse edetabelis tõusis 13. kohalt seitsmendaks, vahetult pikaaegse treeningkaaslase Maicel Uibo (6044 punkti) ette ja Indrek Kaseoru (6055 punkti) taha. Eesti kõigi aegade edetabelit juhib aastast 1999 Erki Nool (6374 punkti), teine on Mikk Pahapill (6363 punkti) ning kolmas Andres Raja (6114 punkti).

Saluri ütles Postimehele, et hetkeseis on korralik ja ta läks võistlusele lootuses 6000 punkti koguda. «Tulin siia 6000 punkti järele, kuigi teadsin, et see kerge olema ei saa. 6051 pakkus rahulolu. Vormil pole tõesti viga, randmevigastuse tõttu pole saanud kuuli ja teivast teha, aga samas olid need alad väga kindlad, mis annab head lootust suveks,» ütles sportlane, kelle senine isiklik tippmark oli 5856 punkti.