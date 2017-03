Tartu pakkus närvikõdi ja kaotas liidri

Tartu võitis veerandfinaali avamängus põhiturniiri kaheksandat Ozolnieki Poliursi 3:0, ent sai võõrsil sama skooriga kaotuse. Niisiis läks selles paaris ainsana vaja ka otsustavat kolmandat mängu, mille tartlased 3:0 võita suutsid. Samas jäi Tartu juba avageimis ilma oma liidrist, diagonaalründaja Bradley Gunterist, kes väänas tugevalt hüppeliigest. Kaasa ei teinud ka tempomees Meelis Kivisild, kes on hädas seljavaluga.

Tartu meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp tõdes pärast kohtumist seda, mida ta enne seeriat oli öelnud – Ozolnieki oli tippvormis. Samas jättis soovida oma meeskonna valmisolek. «Julgen öelda, et mehed mõtlesid, et tuleb lihtsamalt see teine kohtumine. Häälestus ei olnud selline, nagu peaks, kuigi üritasime seda vältida. Iga mees peaks peeglisse vaatama ja mõtlema, kuidas ta end häälestab,» sõnas Lüütsepp. «Ozolnieki tegi ka hea mängu, aga meie mängisime halvasti igas mõttes.»