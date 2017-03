POSTIMEES PROOVIB: milline taimepiim on enim mokka mööda?

Riisipiim

Marian: «Väga magus. Kusjuures mulle meeldib!»

Jakob: «Minu arust see on suhteliselt läila. Maitseb nagu veega segatud vesi.»

Ann: «Keedetud riisi maitseline.»

Siim: «Kui süüa hommikuks hästi suhkruseid hommikuhelbeid, siis see piim on just nagu see, mis seal helvestega seguneb.»

Kookospiim

Marian: «See juba lõhnab nii – kookos. Ma armastan kookost. See on isegi väga hea, ma ütleks.»

Ann: «Kohutav ja jälk. Erakordselt vesine.»

Siim: «Mingi smuuti sisse sobiks ta päris hästi.»

Jakob: «Smuuti peale jah, kohvi peale ei sobiks.»

Sojapiim

Jakob: «See lõhnab paremini, kui maitseb. Maitse on ikka selline natukene vanillikas, aga siiski vesi.»

Marian: «Sarnane eelmisega, aga magusam.»

Liisa: «Sel on vanillilõhn.»

Ann: «Üsna halb, ei soovitaks.»

Kaerapiim

Jakob: «See on täiesti jama. See on nagu pähkel. Ma saan aru, et siin vist on piimad, aga see küll ei ole piim.»

Ann: «See on nendest kolmest veel kõige hullem. Samuti võimaitsega. See teeks kohvi kindlasti palju rõvedamaks, kui kohv olema peaks.»

Siim: «Kohvikoor.»

Marian: «Vähem magus kui need eelmised.»

Mandlipiim

Marian: «Seda ma tean, see on kõige rõvedam. See on ikka päris räige.»

Jakob: «Tundub, nagu jooks mingit sellist pärmi või õli moodi asja. Sobib rohkem praadimiseks.»

Ann: «Ta on soolane, samas lahja. Nagu vesi, mis on segatud tavalise piimaga ja lisatud soola.»

Hinnad: Prisma Peremarket

KOMMENTAAR

Ketlin Jaani

Eesti Toitumisnõustajate Ühenduse juht

Aina enam on poelettidele ilmunud taimseid piimasid. Oma olemuselt pole need joogid siiski päris piim, vaid on sellise nimetuse saanud oma piimasarnase välimuse järgi. Taimseid piimasid valmistatakse peamiselt teraviljast, pähklitest ja seemnetest. Taimsed piimad on hea alternatiiv neile, kes mingil põhjusel loomset lehma- või kitsepiima juua ei saa või ei soovi.

Teraviljast valmistatud joogi puhul on aga hea teada, et see sisaldab vähem energiat kui loomne piim, suuresti tuleb see joogi väiksemast rasvasisaldusest. Ka rasva tüüp on loomsel ja taimsel piimal erinev: lehmapiimas on peamiselt küllastatud rasv, taimses teraviljajoogis aga esineb ennekõike polüküllastamata rasvhappeid (just oomega-6 rasvhappeid). Kuna teraviljajoogile lisatakse piimja konsistentsi saavutamiseks ning ka maitseomaduste parandamiseks veidi taimeõli (enamasti päevalille-, rapsi- või värvohakaõli), siis tuleb taimsete piimade regulaarsetel tarvitajatel jälgida, et nende toidus ei hakkaks liialt domineerima oomega-6 rasvhapped.

Taimsetes piimades on võrreldes loomse piimaga vähem kaltsiumi, seetõttu rikastatakse taimseid piimasid sageli kaltsiumiga. Siiski ei tasu eeldada, et pelgalt piimast (olgu see siis loomne või taimne) piisaval hulgal kaltsiumit kätte saadakse.

Selle tagab tervislik mitmekülgne toitumine. Taimsed piimad sobivad suurepäraselt mitmesugustesse soolastesse ja magusatesse toitudesse. Neid võib lisada suppidesse, smuutidesse, kastmetesse, kohvi peale, magustoitudesse ja mujale, kus muidu loomset piima kasutatakse.