2010. aasta kevadel pursanud Eyjafjallajökulli vulkaan (pildil) on meelitanud saareriiki uudistama üle maailma palju turiste.

Islandi valitsus teatas pühapäeval kiiruga kokku kutsutud pressikonverentsil, et lõpetab alates tänasest kõik piirangud kapitali liikumisele, mis tähendab, et pärast peaaegu üheksa aastat kestnud vaheaega on Islandi elanikel, ettevõtetel ja pensionifondidel taas ligipääs maailma kapitaliturgudele.