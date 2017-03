JALGRATAS. Tanel Kangert sai üleeile kaalule astudes teada, et on 67,7 kg raske. Seda on palju. Tippvormis Kangert kaalub 65 kg ning ronib mägedest üles nagu kaljukass – väsimatult, jõuliselt ning osavalt. Praegu on tema lihas liiga volüümikas, seetõttu ei saa ta ka mägedest üles.