Jüri Kolk: palun lugege kasvõi natuke!

Praegu, kui ma seda kolumni kirjutan (13. märtsi pärastlõunal), olen ma Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhinna nominent. Otsus on juba tehtud, aga mina pole asjaga kursis. Siis, kui teie seda teksti loete, on juba kõigile teada, kas mind edutati nominendist prominendiks, aga täna koban pimeduses. Tunnistan, tahaks võita küll. Jah, sellised auhinnad on mitmes mõttes naljakad (vaheta üks žüriiliige teise sama auväärse vastu välja ja otsused on täiesti teistsugused), aga minus on tekkinud päkapikulik ahnus – au ja kuulsusega kaasnev rahasumma kuluks hädasti ära.