Tuuleenergiast, mis roll elektriturul on läbi aastakümnete olnud üsna marginaalne, on tänaseks saanud kõige kiiremini kasvav elektritootmise allikas. Pealegi muutub tuulikute rajamine odavamaks, mis tähendab, et tuuleenergia suudab peagi konkureerida ka fossiilsete kütustega.