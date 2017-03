Fondide vene rulett metsaäris

Pilguheit osaliselt LHV ja Swedbanki pensionifondide raha eest soetatud metsakinnistutele tekitab kaks teravat küsimust: kellelt metsa ostetakse ja millise hinnaga ostetakse? Vastus kes-küsimusele on Fred Toode – mees, kes on kandnud seoses eraisiku pankrotiga ärikeeldu ning keda tegelikult ei leia Birdeyele kinnistuid müünud ettevõtete omanike ringist ega juhatustest. Küll aga on seal tema vanad kaastöötajad ja sugulased. Kunagi oli ka Toode ise mitme firma juhatuses, aga need ettevõtted kadusid koos võlgadega öhe.

Maksmata arved

32-aastase Toode äritegevusele antavate hinnangute palett on värviline.