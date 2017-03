Uue võimaluse saanud Hunt asub oma aktsiaid tõstma

Hunt ei suutnud nelja aasta jooksul Bengalsis läbi lüüa ja eestlase aktsiad olid seetõttu madalal. USA juhtiva spordikanali ESPN reporter Mike Wells andis tehingule hindeks D ehk Eesti mõistes aus koolipoisi kolm pika miinusega. Äärekaitsja positsioonil (defensive end) tegutseval Hundil polevat lootust Coltsi kaitseliinis põhitegijaks tõusta.

«Hunt on mängu mõjutanud pigem eritiimide (special teams) koosseisus kui äärekaitsjana. Nelja aasta jooksul on ta platsile saanud 44 kohtumises. Mitu korda on ta algkoosseisus olnud? Null. Mitte kordagi. Tühi leht. Pealegi pole Hunt enam noor, sest saab juulis 30,» kirjutas Wells.

Bengalsis teenis Hunt nelja aastaga kokku 3,7 miljonit dollarit, mis teeb praeguse kursi järgi umbes 3,5 miljonit eurot. Eestlase uus palganumber pole veel teada, aga ilmselt jääb tema aastane tasu vahemikku 1–1,5 miljonit dollarit.