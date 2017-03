Carlsberg Grupi Lääne-Euroopa turgude asepresident Joao Abecasis (keskel vasakul) ja Olvi juhatuse esimees Lasse Aho rõhutasid, et nende eesmärk on luua pikaajaline ja hea koostöö Eesti valitsusega, et muudatused siinsel turul ei oleks nii järsud.

|

FOTO: Raul Mee