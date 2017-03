Rits, Sõber ja Frier: kolm visiooni koondisest

Janne Rits

Janne Rits on Tallinna Ülikooli naiskonna peatreener, samuti juhib oma korvpalliklubi, on erinevate noortekoondiste eesotsas olnud.

Rits toob esimese asjana välja koondise suurima probleemi: kehva füüsise. Mängupilt peab tema arvates muutuma kaasaegsemaks ja selleks on vaja füüsis korda saada. «Selleks on mul plaanis teha suve alguses kõikidele kandidaatidele põhjalik ülevaatus ja kaardistada, mis seisus keegi on. Iga mängija saaks individuaalse kava, mida suvel järgida. Suve lõpus tuleks teine laager, kus vaatadakse üle, kes on edasi läinud, kes mitte. Koondises pole kellegi koht kindel, kõigil on võimalus end näidata. Kes areneb ja tahab, see pääseb valikusse,» kirjeldab Rits, kelle nägemuses on kandidaate hetkel 25.