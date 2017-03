Hirm on moes – küll kardetakse suhkrut ja soola, hurjutatakse suitsetajaid, ähvardatakse alkoholimürkidega… Kõiges selles on terake tõtt. Kuid kõige hullem, mida inimene oma tervisele teha saab, on päevast päeva istuda. Ja seda teeb meist enamik! Kuidas pääseda istumisest tingitud terviseriskidest? Nõu annavad Ofiti juht Angela Aavik ja treener Kadri Carrico.