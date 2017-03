Ka möödavise on hea vise

Tartlased noppisid koguni 21 ründelauda. Võrdluseks, Pasvalys sai kaitses kätte pelgalt 22 palli. Tihti leidis Tartu korraliku viskepositsiooni alles teise või kolmanda katse järel. Pole siis ime, et legendaarne Andres Sõber korrutab aastast aastasse, et ka möödaläinud vise on hea vise.

«Veerandfinaalis suutsime Kedainiai vastu lauavõitluse kaotada, aga täna polnud see element enam sugugi halb,» ütles tartlaste peatreener Gert Kullamäe. Lauas näidati võimu hoolimata sellest, et üks Tartu paremaid lauahankijaid Venky Jois on pärast ukrainlase Maks Konate tulekut taandunud viie-kuue minuti meheks.